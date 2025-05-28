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Президент Руанды Поль Кагаме прибыл в Акорду

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Руанды Полем Кагаме в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.

Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Поль Кагаме прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК. После этого началась встреча Глав двух государств в узком составе.

Ранее сообщалось, что в рамках визита будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также подписан ряд документов.

Президент Руанды также примет участие в международном форуме Астана (AIF 2025), который состоится 29—30 мая в столице.