Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В департаменте опеки администрации Самары нашли нарушения

Счетная палата Самары выявила нарушения в департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки. Они были обнаружены при проверке деятельности департамента за 2022−2024 годы.

Среди нарушений и недостатков Счетная палата указала на искажения отчетных показателей в годовых отчетах о ходе исполнения муниципальных программ, случаи неэффективного использования бюджетных средств, некорректно установленные показатели результативности использования субсидий.

Также аудиторы установили, что департаментом не организована проверка достоверности предоставленной информации заявителями на получение социальных выплат, а также некачественно организован контроль за использованием субсидий, предоставляемых общественным организациям.

Сообщается, что материалы проверки переданы в правоохранительные органы.