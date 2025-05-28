В департаменте опеки администрации Самары нашли нарушения

Среди нарушений и недостатков Счетная палата указала на искажения отчетных показателей в годовых отчетах о ходе исполнения муниципальных программ, случаи неэффективного использования бюджетных средств, некорректно установленные показатели результативности использования субсидий.
Также аудиторы установили, что департаментом не организована проверка достоверности предоставленной информации заявителями на получение социальных выплат, а также некачественно организован контроль за использованием субсидий, предоставляемых общественным организациям.
Сообщается, что материалы проверки переданы в правоохранительные органы.