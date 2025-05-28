Почти 300 беспилотников сбили над Россией. Военная операция, день 1190-й

За ночь над 13 регионами России уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотников. В Подмосковье сбили 42 дрона, в Чехове повреждены три жилых дома. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 33 БПЛА, уничтоженных на подлете к столице. Росавиация накладывала ограничения на работу московских аэропортов, но они уже сняты. В Брянской области две многоэтажки получили повреждения в результате атаки БПЛА. «Газета.Ru» ведет хронику событий.