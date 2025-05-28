Почти 300 беспилотников сбили над Россией. Военная операция, день 1190-й

09:36 Спецпредставитель Трампа Кит Келлог призвал российские власти прекратить обстрелы и предоставить Украине свой меморандум для завершения конфликта:
«Разжигание страхов перед третьей мировой войной — неудачный, безрассудный комментарий Дмитрия Медведева, неподобающий мировой державе. Президент Трамп работает над тем, чтобы остановить эту войну и положить конец убийствам. Мы ждем получения меморандума РФ (перечня условий), который вы обещали неделю назад. Прекратите огонь сейчас».
09:33 Швеция с 2022 года выделила Украине $9,5 млрд, из них $8,2 млрд — на серьезные вооружения, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
09:31 Украинский лидер Владимир Зеленский заявлением об ударах дальнобойным оружие по территории России в очередной раз подтвердил, что вместе с НАТО будет осуществлять террор, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
09:10 Что известно о массированной атаке БПЛА на российские регионы:
— в Подмосковье ликвидировали 42 БПЛА, пострадавших нет. В Чехове повреждены три жилых дома, их жителям окажут помощь, обозначил губернатор Андрей Воробьев;
— в Брянской области уничтожили 83 БПЛА, пострадавших нет, территорию обследуют, рассказал губернатор Александр Богомаз;
— в Шебекино Белгородской области дрон сдетонировал во дворе многоквартирного дома, пострадал местный житель. В двух квартирах и трех автомобилях повреждено остекление, сообщил губернатор Вячеслав Гладков;
— в Воронежской области ликвидировали не менее пяти БПЛА, обозначил губернатор Александр Гусев;
— в Калужской области уничтожили 15 БПЛА. Пострадавших и значительных повреждений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша;
— над Курской областью уничтожили 10 БПЛА, рассказали в местном оперштабе;
— над Орловской областью ликвидировали 23 БПЛА, повреждений и пострадавших нет, заявил губернатор Андрей Клычков;
— в Рязанской области также нет пострадавших и повреждений, обозначил губернатор Павел Малков;
— в Смоленской области ликвидировали 11 БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин;
— в Тверской области сбили два БПЛА, негативных последствий нет, рассказали местные власти;
— в Тульской области уничтожили 25 БПЛА, разрушений и пострадавших нет, заявил губернатор Дмитрий Миляев.
08:59 Во Владимирской области пострадавших и разрушений после атаки беспилотников нет, сообщил губернатор Александр Авдеев.
08:42 ⚡️В Минобороны сообщили, что с вечера 27 мая по утро 28 мая средства ПВО ликвидировали 296 БПЛА над Московским регионом, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями.
08:39.
08:34 Аэропорты Владимира, Иванова, Калуги, Ярославля и Москвы работают без ограничений, их сняли — Росавиация.
08:24 По данным Politico, президент США Дональд Трамп не решил, введет ли он новые санкции против РФ.
08:18 ⚡️Ночью ликвидировали 33 БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы, рассказал мэр Сергей Собянин.
08:07 В Брянске две многоэтажки получили повреждения в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз.
08:03 ⚡️В Минобороны сообщили, что с 21:00 27 мая по 00:00 28 мая средства ПВО уничтожили 112 украинских беспилотников: 59 над Брянской областью, 19 над Белгородской, 13 над Тульской, 10 над Курской, восемь над Орловской, три над Калужской.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1180-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.