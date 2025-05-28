Названа причина, по которой Трамп боится вводить санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп не принял окончательного решения по вводу очередных санкций против России. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет издание Politico.
Автор публикации утверждает, что глава Белого дома боится, что из-за ограничительных мер со стороны Америки Москва просто выйдет из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта.
Ранее американские СМИ писали, что Трамп думает над вводом санкций против РФ. Одновременно с этим обсуждается вопрос об отказе самих Штатов от посреднической роли в мирных переговорах.
«МК» писал, что прилагаемые коллективным Западом усилия по развалу России из-за санкций провалились. В связи с этим необходимо начать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине между США и РФ, считает британский аналитик Александр Меркурис.