Системы противовоздушной обороны за ночь на 28 мая отразили массированную атаку украинских беспилотников, уничтожив 296 воздушных целей. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
По данным военного ведомства, перехват осуществлялся с 21:00 до 07:00 по московскому времени над 12 регионами страны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей», — говорится в сообщении.
Прежде официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на российскую территорию являются доказательством того, что западные страны подстрекают киевский режим к продолжению террористических действий.