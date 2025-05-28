Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили 296 украинских беспилотников над регионами России за ночь

С вечера 27 мая до утра 28 мая средства ПВО перехватили 296 дронов ВСУ над 12 регионами России.

Системы противовоздушной обороны за ночь на 28 мая отразили массированную атаку украинских беспилотников, уничтожив 296 воздушных целей. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным военного ведомства, перехват осуществлялся с 21:00 до 07:00 по московскому времени над 12 регионами страны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей», — говорится в сообщении.

Прежде официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на российскую территорию являются доказательством того, что западные страны подстрекают киевский режим к продолжению террористических действий.