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Маск раскритиковал законопроект Трампа о сокращении госрасходов

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Илон Маск разочарован «единым, большим, красивым законопроектом» президента США Дональда Трампа о сокращении госрасходов.

Источник: AP 2024

«Я был разочарован, увидев законопроект о масштабных расходах, который, откровенно говоря, увеличивает дефицит бюджета, а не сокращает его и подрывает работу, проделанную командой DOGE», — сказал Маск в интервью телеканалу CBS News. Телеканал опубликовал фрагмент из интервью, полная версия выйдет в эфир 1 июня.

Документ, который Трамп называет «единым, большим, красивым законопроектом», предусматривает существенное сокращение налогов и госрасходов в ряде отраслей. При этом законопроект предполагает увеличение расходов в оборонной сфере, в частности на создание системы ПРО Golden Dome («Золотой купол»). Кроме этого, в него включены меры по ужесточению пограничного контроля, также предусмотрено увеличение расходов в этой области.

22 мая нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект. После одобрения в верхней палате законодательного органа документ поступит на подпись президенту.

В апреле Маск сообщил, что с мая сократит свое участие в работе курируемого им ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).