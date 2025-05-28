Швеция становится ключевым участником НАТО на Балтике

Швеция стремительно превращается в одного из ключевых военных участников НАТО в Балтийском регионе, что вынуждает Россию корректировать свои оборонные планы. Об этом заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев в интервью РИА Новости.
По словам дипломата, спустя год после вступления в альянс Швеция активно трансформирует свою политику безопасности, взяв на себя значительную часть ответственности НАТО в Балтийском море. Беляев отметил, что отказ Стокгольма от двухвековой политики нейтралитета серьезно осложнил российско-шведские отношения.
«Начиная с марта 2024 года мы вынуждены рассматривать Швецию как активного члена настроенного на противостояние с нами военного блока со всеми вытекающими последствиями для нашего оборонного планирования», — подчеркнул посол.
Он добавил, что действия Швеции в составе НАТО усугубляют кризис безопасности в регионе, разрушая прежнюю систему взаимовыгодного сотрудничества.
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