«Это подчеркивает слабость Европы»: Мерц попал под огонь критики союзников из-за слов об оружии для Киева

Особенно резко высказался высокопоставленный член ХДС Норберт Кизеветтер, который входит в правоцентристскую партию Мерца. В соцсети X он обвинил канцлера в отсутствии четкой стратегии. По его словам, никаких признаков того, что Германия наконец поставит крылатые ракеты Taurus, нет.