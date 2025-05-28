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«Это подчеркивает слабость Европы»: Мерц попал под огонь критики союзников из-за слов об оружии для Киева

Politico: Союзники раскритиковали Мерца за заявление об оружии для Украины.

Источник: Комсомольская правда

Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с резкой критикой от собственных политических союзников из-за противоречивых заявлений о возможных поставках Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом сообщает издание Politico.

В публикации подчеркивается, что предыдущее правительство Германии отказывалось передавать Украине ракеты, чтобы не провоцировать Москву. Однако недавние заявления Мерца о пересмотре этой позиции вызвали замешательство среди союзников.

Особенно резко высказался высокопоставленный член ХДС Норберт Кизеветтер, который входит в правоцентристскую партию Мерца. В соцсети X он обвинил канцлера в отсутствии четкой стратегии. По его словам, никаких признаков того, что Германия наконец поставит крылатые ракеты Taurus, нет.

«Поэтому такие заявления в целом бесполезны, поскольку они подчеркивают слабость Европы», — указал политик.

Прежде корреспондент Sky News обратил внимание, что министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление Мерца о снятии ограничений на удары западным оружием по территории РФ, дал понять, что к власти в Европе пришли некомпетентные политики.