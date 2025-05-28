Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с резкой критикой от собственных политических союзников из-за противоречивых заявлений о возможных поставках Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом сообщает издание Politico.
В публикации подчеркивается, что предыдущее правительство Германии отказывалось передавать Украине ракеты, чтобы не провоцировать Москву. Однако недавние заявления Мерца о пересмотре этой позиции вызвали замешательство среди союзников.
Особенно резко высказался высокопоставленный член ХДС Норберт Кизеветтер, который входит в правоцентристскую партию Мерца. В соцсети X он обвинил канцлера в отсутствии четкой стратегии. По его словам, никаких признаков того, что Германия наконец поставит крылатые ракеты Taurus, нет.
«Поэтому такие заявления в целом бесполезны, поскольку они подчеркивают слабость Европы», — указал политик.
Прежде корреспондент Sky News обратил внимание, что министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление Мерца о снятии ограничений на удары западным оружием по территории РФ, дал понять, что к власти в Европе пришли некомпетентные политики.