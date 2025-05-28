Военный эксперт оценил реакцию США на удар ВС РФ по одесскому порту

Кроме того, эксперт указал, что нанесенный российскими войсками удар открывает и оперативные возможности для дальнейших действий в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Он подчеркнул, что в настоящий момент ведется много разговоров о потенциальном летнем наступлении ВС РФ, однако до этого, по словам Дандыкина, нужно максимально подавить возможности врага оказывать сопротивление, что сейчас и происходит, и «истерика» Келлога по этому поводу не случайна.