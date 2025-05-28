Военный эксперт оценил реакцию США на удар ВС РФ по одесскому порту

Подразделения ВС РФ нанесли удар по порту Одессы, где враг производил разгрузку контейнеровоза с военным грузом, а именно 100 контейнеров, заполненных беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), боеприпасами и морскими дронами. После точного российского удара по цели спецпосланник президента США по Украине генерал Кит Келлог призвал «немедленно прекратить огонь». Капитан первого ранга в отставке, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с телеканалом «Царьград» заявил, что вопль американского генерала прозвучал неспроста.
Как заметил эксперт, внезапный вопль Келлога означает, что российская сторона ударила туда, куда нужно. Собеседник телеканала обратил внимание на то, что это был не просто порт, а логистический узел, откуда планировалось развертывание масштабных поставок.
Особенно ценной Дандыкин назвал партию морских дронов, ведь такие катера — не ширпотреб, и они производятся штучно, поэтому потеря нескольких десятков таких дронов является реальным провалом для врага.
Кроме того, эксперт указал, что нанесенный российскими войсками удар открывает и оперативные возможности для дальнейших действий в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Он подчеркнул, что в настоящий момент ведется много разговоров о потенциальном летнем наступлении ВС РФ, однако до этого, по словам Дандыкина, нужно максимально подавить возможности врага оказывать сопротивление, что сейчас и происходит, и «истерика» Келлога по этому поводу не случайна.
Читайте также: Российские военные уничтожили сотни контейнеров с военным грузом в порту Одессы.