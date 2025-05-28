CNN: Трамп не введет санкции против РФ, потому что Путину нельзя угрожать

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что с Россией на языке ультиматумов разговаривать нельзя. В свою очередь, Владимир Путин во время своего мартовского выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в Москве заявил, что в отношении РФ было введено 28,5 тыс. санкций. Однако РФ выдержала санкционное давление, бизнес научился работать в этих условиях и запустил альтернативные механизмы сотрудничества с зарубежными партнерами.