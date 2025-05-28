Токаев одобрил соглашение по формированию и исполнению бюджета секретариата «Центральная Азия — Китай»

Также должностным лицам Секретариата возмещаются расходы по медицинскому обслуживанию, включая родовспоможение (за исключением плановых операций, зубного протезирования и изготовления или приобретения очков и контактных линз), либо медицинскому страхованию его и находящихся вместе с ним в стране пребывания Секретариата членов семьи, в общей сумме, не превышающей 1200 долларов в год, по предъявлению соответствующих документов.