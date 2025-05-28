Военные открыли огонь по пытавшимся раздобыть еду голодным людям

В GHF заявили, что их решение покинуть распределительный центр «было принято в соответствии с протоколом GHF, чтобы избежать жертв», и что к концу вторника они раздали 8000 коробок с продуктами питания: по их подсчетам, этого достаточно, чтобы прокормить 44 000 человек в течение половины недели. Это всего лишь 2% населения Газы. Фонд сообщил, что поставки будут увеличены в течение недели. На опубликованных в социальных сетях фотографиях, которые, по-видимому, показывают содержимое коробок, но которые невозможно было сразу проверить, можно предположить, что это были скудные блюда, в основном рис, макароны и мука, а также несколько банок фасоли и овощей из Израиля.