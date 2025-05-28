Военные открыли огонь по пытавшимся раздобыть еду голодным людям

Израильские войска открыли огонь по тысячам голодающих палестинцев, когда группа материально-технического обеспечения, выбранная Израилем для доставки продовольствия в Газу, на второй день своей работы потеряла контроль над своим распределительным центром.
Продолжающаяся жесткая блокада со стороны Израиля означают, что большинство жителей Газы отчаянно голодают, пишет The Guardian. Во вторник сотни тысяч людей прошли через кордоны израильских военных, чтобы добраться до нового распределительного центра в Рафахе. Но недавно созданный Гуманитарный фонд Газы (GHF) не был готов к таким толпам, и сотрудники в какой-то момент были вынуждены покинуть свои посты.
«В какой-то момент ближе к вечеру количество людей в безопасном распределительном центре было таким, что команда GHF отступила, чтобы позволить небольшому числу палестинцев в Газе безопасно забрать помощь и рассеяться», — говорится в заявлении фонда.
Как сообщает Associated Press, были слышны выстрелы израильских танков и автоматов, а военный вертолет выпустил сигнальные ракеты. По меньшей мере трое раненых палестинцев были доставлены с места происшествия, у одного из них текла кровь из раны на ноге.
Израильские военные заявили, что они произвели «предупредительные выстрелы» вблизи комплекса, чтобы восстановить контроль. Не ясно пока, есть ли раненые среди людей, пытавшихся раздобыть еду, отмечает The Guardian.
В своей речи во вторник вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что во время раздачи продовольствия произошла «кратковременная потеря контроля», но добавил: «К счастью, мы вернули ситуацию под контроль».
На опубликованных в социальных сетях фотографиях, которые не удалось сразу проверить, были запечатлены люди, стоящие в очередях между проволочными заграждениями. Позже они были частично снесены, когда люди выбежали в открытое поле, где их ждали коробки.
По сообщениям, некоторым из них удалось раздобыть коробки с основными продуктами питания, включая сахар, муку, макароны и тахини, но большинство ушли с пустыми руками.
«Приказа не было, люди бросились собирать, началась стрельба, и мы сбежали», — рассказал AP Хосни абу Амра, который также ждал, когда принесут еду. «Мы сбежали, не взяв ничего, что помогло бы нам справиться с голодом».
Ахмед абу Таха, который сказал, что слышал выстрелы и видел израильский военный самолет над головой, сказал: «Это был хаос. Люди были в панике».
В воскресенье Джейк Вуд, директор-основатель GHF, подал в отставку, заявив, что группа не сможет оказывать помощь, «строго придерживаясь при этом гуманитарных принципов гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости».
ООН и другие гуманитарные организации уже отказались сотрудничать с GHF на том основании, что это поставит под угрозу ценности, которые являются ключевыми для оказания помощи гражданскому населению во всех зонах конфликта, и подвергнет риску их команды и получателей помощи в Газе. Они также предупредили, что недавно сформированная группа без опыта работы не сможет обеспечить материально-техническим обеспечением более 2 миллионов человек в разрушенной зоне боевых действий.
Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что опасения необоснованны, и самым важным приоритетом является доставка гуманитарной помощи в Газу, независимо от того, кто ее доставляет. Она также обвинила ХАМАС в попытках помешать автоколоннам, организованным GHF, добраться до центров распределения. «Они пытались остановить доставку гуманитарной помощи через Газу в эти распределительные центры», — сказала она. «Они потерпели неудачу, но, безусловно, пытались. Суть в том, что реальная история здесь заключается в том, что помощь поступает, и в таких условиях неудивительно, что могут возникнуть некоторые проблемы».
Но опасные сцены, произошедшие во вторник, по-видимому, подтвердили многие опасения, высказанные ООН, подчеркивает The Guardian. По словам представителя ООН Стефана Дюжаррика, сцены отчаянных толп, спешащих за помощью, были «душераздирающими», особенно когда у ООН и партнеров есть «подробный, принципиальный, оперативный план» по оказанию помощи. Того небольшого количества продовольствия, которое в настоящее время поступает в Газу, недостаточно, чтобы прокормить ее население, добавил он. «Мы продолжаем подчеркивать, что существенное расширение гуманитарных операций необходимо для предотвращения голода и удовлетворения потребностей всех гражданских лиц, где бы они ни находились».
Израиль пытается заменить гуманитарные организации, которые доставляют помощь в Газу, пишет The Guardian. Уже давно утверждается, без предоставления доказательств, что ХАМАС разрушает сети снабжения, чтобы получать прибыль от помощи.
Фонд GHF использует вооруженных охранников для доставки продовольствия в районы, охраняемые израильскими военными. Ранее было признано, что этот метод исключает некоторых из наиболее уязвимых групп населения в Газе, поскольку только те, кто способен проходить большие расстояния пешком и носить тяжелые коробки с продуктами, смогут прокормить свои семьи таким образом.
И, несмотря на стремление установить контроль над продовольствием и другими поставками, поступающими в Газу, Армия обороны Израиля должным образом не подготовилась к распределению помощи и «планировала направить население с помощью огнестрельного оружия», сообщил газете «Гаарец» источник в службе безопасности.
«Они отнеслись к этому как к обычной ситуации, когда подозреваемые попадают в зону боевых действий, но вы не можете направлять население такого масштаба огнем, если хотите, чтобы они чувствовали себя в безопасности, добираясь до открытых вами районов», — сказал источник израильской газете.
Источник сказал, что первоначальная идея военных направлять толпу с помощью огнестрельного оружия предполагает, что «они не думали и не планировали» использовать другие средства, такие как ограждение территории.
В GHF заявили, что их решение покинуть распределительный центр «было принято в соответствии с протоколом GHF, чтобы избежать жертв», и что к концу вторника они раздали 8000 коробок с продуктами питания: по их подсчетам, этого достаточно, чтобы прокормить 44 000 человек в течение половины недели. Это всего лишь 2% населения Газы. Фонд сообщил, что поставки будут увеличены в течение недели. На опубликованных в социальных сетях фотографиях, которые, по-видимому, показывают содержимое коробок, но которые невозможно было сразу проверить, можно предположить, что это были скудные блюда, в основном рис, макароны и мука, а также несколько банок фасоли и овощей из Израиля.
«Независимо от того, работает GHF или нет, из многолетнего опыта и почти 600-дневного опыта реагирования на катастрофу в Газе мы знаем, что это позорное мероприятие по милитаризации помощи не сработает», — заявила Бушра Халиди, руководитель политического направления Oxfam на оккупированной палестинской территории. Даже в самых оптимальных условиях ни одна логистическая компания не сможет накормить 2,1 миллиона человек за одну ночь. Гуманизм — это не просто раздача продуктовых наборов, чтобы накормить голодающих, это обеспечение того, чтобы у людей были средства для выживания".
Израильские войска взяли под контроль большую часть Газы после прекращения огня в марте, начав массированные атаки, в результате которых, по данным местных органов здравоохранения, погибло около 4000 палестинцев, пишет The Guardian.
Общее число погибших в результате израильских нападений в Газе на данный момент превысило 54 000 человек, большинство из которых — мирные жители, напоминает издание. Израиль начал войну против палестинского анклава после того, как в результате трансграничных нападений ХАМАСА 7 октября 2023 года погибло около 1200 человек, большинство из которых были гражданскими лицами, и 250 человек были взяты в заложники.