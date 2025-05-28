Молдова и Израиль намерены развивать отношения уровня стратегического партнерства

В Иерусалиме у меня состоялась встреча с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром. Мы обсудили вопросы укрепления двусторонних молдавско-израильских отношений в политической, экономической, правовой и гуманитарной сферах, а также многопланового углубления нашего сотрудничества.
Еще одной темой дискуссии стало возобновление деятельности двусторонней межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству для развития инвестиций и совместных проектов в таких ключевых секторах, как технологии, сельское хозяйство, здравоохранение и образование.
Помимо этого главы двух министерств подписали соглашение о правовом сотрудничестве по гражданским и коммерческим делам, расширяющее действие правовой базы между двумя государствами.
Также на встрече обсуждались такие темы, как ситуация в сфере безопасности в регионе, процесс европейской интеграции Молдовы, а также аспекты, связанные с защитой прав граждан Молдовы в Израиле.