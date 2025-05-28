Молдова и Израиль намерены развивать отношения уровня стратегического партнерства

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Молдова и Израиль продолжат совместную работу по выводу отношений между странами на уровень стратегического партнерства, основанного на доверии и взаимовыгодном сотрудничестве. Об этом говорилось в ходе встречи Иерусалиме главы молдавского МИД вице-премьера Михая Попшоя с министром иностранных дел Государства Израиль Гидеоном Сааром.