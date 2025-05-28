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Молдова и Израиль намерены развивать отношения уровня стратегического партнерства

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Молдова и Израиль продолжат совместную работу по выводу отношений между странами на уровень стратегического партнерства, основанного на доверии и взаимовыгодном сотрудничестве. Об этом говорилось в ходе встречи Иерусалиме главы молдавского МИД вице-премьера Михая Попшоя с министром иностранных дел Государства Израиль Гидеоном Сааром.

Источник: Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

В Иерусалиме у меня состоялась встреча с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром. Мы обсудили вопросы укрепления двусторонних молдавско-израильских отношений в политической, экономической, правовой и гуманитарной сферах, а также многопланового углубления нашего сотрудничества.

сообщил Попшой

Еще одной темой дискуссии стало возобновление деятельности двусторонней межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству для развития инвестиций и совместных проектов в таких ключевых секторах, как технологии, сельское хозяйство, здравоохранение и образование.

Помимо этого главы двух министерств подписали соглашение о правовом сотрудничестве по гражданским и коммерческим делам, расширяющее действие правовой базы между двумя государствами.

Также на встрече обсуждались такие темы, как ситуация в сфере безопасности в регионе, процесс европейской интеграции Молдовы, а также аспекты, связанные с защитой прав граждан Молдовы в Израиле.