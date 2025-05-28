Захарова прокомментировала слова Зеленского об ударах вглубь России

«НАТО уже замазана Зеленским в активной террористической деятельности, и он это еще раз переподтвердил и провозгласил свою концепцию, что вместе с НАТО, которая осуществляет поставки, будут осуществлять террор в отношении мирного населения, гражданского населения, гражданской инфраструктуры», — сказала Захарова.