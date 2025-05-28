Захарова прокомментировала слова Зеленского об ударах вглубь России

«НАТО уже замазана Зеленским в активной террористической деятельности, и он это еще раз переподтвердил и провозгласил свою концепцию, что вместе с НАТО, которая осуществляет поставки, будут осуществлять террор в отношении мирного населения, гражданского населения, гражданской инфраструктуры», — сказала Захарова.
По ее мнению, НАТО не осознает, что не Зеленский становится ее инструментом, а наоборот.
«Мне кажется, они даже не осознают, что уже не Зеленский является их инструментом, а что Зеленский инструментализирует НАТО в интересах террористической деятельности», — добавила Захарова.
Ранее Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Украина готовит в ближайшее время и новые договоренности с партнерами в Европе для инвестиций в украинское производство. В частности, речь идет прежде всего о производстве беспилотного и дальнобойного элемента, ударных дронах, перехватчиках, крылатых ракетах и украинской баллистике.