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Захарова прокомментировала слова Зеленского об ударах вглубь России

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский словами об ударах по территории России переподтвердил свою концепцию, что вместе с НАТО будет осуществлять террор, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Источник: РИА "Новости"

«НАТО уже замазана Зеленским в активной террористической деятельности, и он это еще раз переподтвердил и провозгласил свою концепцию, что вместе с НАТО, которая осуществляет поставки, будут осуществлять террор в отношении мирного населения, гражданского населения, гражданской инфраструктуры», — сказала Захарова.

По ее мнению, НАТО не осознает, что не Зеленский становится ее инструментом, а наоборот.

«Мне кажется, они даже не осознают, что уже не Зеленский является их инструментом, а что Зеленский инструментализирует НАТО в интересах террористической деятельности», — добавила Захарова.

Ранее Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Украина готовит в ближайшее время и новые договоренности с партнерами в Европе для инвестиций в украинское производство. В частности, речь идет прежде всего о производстве беспилотного и дальнобойного элемента, ударных дронах, перехватчиках, крылатых ракетах и украинской баллистике.