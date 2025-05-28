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NYT: Трамп намерен заключить «грандиозную сделку» с Россией и Китаем

Недавние действия и заявления президента США Дональда Трампа свидетельствуют, что он, возможно, хочет разделить мир на сферы влияния с Россией и Китаем. Такой вывод делает в своей статье The New York Times (NYT).

Источник: Reuters

Газета напоминает, что на прошлой неделе Трамп заявил о желании нормализовать торговлю с Россией. Он также «пытается ограничить последствия своей собственной глобальной торговой войны, призывая лидера Китая позвонить ему». NYT делает вывод, что президент США «задумал что-то еще более масштабное, связанное с Россией и Китаем».

Некоторые международные аналитики считают, что поступки и слова Дональда Трампа указывают на то, что он, возможно, представляет себе мир, в котором США, Китай и Россия «доминирует в своей части земного шара». Издание отмечает, что «это было бы возвратом к стилю имперского правления XIX века».

Трамп говорил, что поддерживает идею Москвы возобновить торговые отношения с Вашингтоном после завершения конфликта на Украине. Американский президент также убежден, что Украина может стать крупным бенефициаром торговых отношений. В апреле Вашингтон и Киев заключили сделку об экономическом партнерстве.