NYT: Трамп намерен заключить «грандиозную сделку» с Россией и Китаем

Некоторые международные аналитики считают, что поступки и слова Дональда Трампа указывают на то, что он, возможно, представляет себе мир, в котором США, Китай и Россия «доминирует в своей части земного шара». Издание отмечает, что «это было бы возвратом к стилю имперского правления XIX века».