Радиоактивный грунт с АЭС отправился на цветочные клумбы премьера враждебной России страны

Слаборадиоактивный грунт, собранный вблизи поврежденной атомной электростанции «Фукусима-Дайити», будет доставлен в Токио и использован для создания цветочных клумб в саду премьер-министра в попытке доказать скептически настроенной общественности, что этот материал безопасен.
Это решение было принято спустя 14 лет после того, как на АЭС произошла самая страшная ядерной авария в мире со времен Чернобыля, пишет The Guardian. Образец будет взят из 14 миллионов кубометров грунта — этого достаточно, чтобы засыпать 10 бейсбольных стадионов, — который был вывезен из близлежащих к АЭС районов во время работ по подготовке к возвращению эвакуированных жителей.
Грунт находится во временном хранилище на обширном участке рядом с АЭС, но власти изо всех сил пытаются добиться прогресса в выполнении юридического обязательства найти постоянное место хранения материала за пределами Фукусимы к 2045 году.
Правительство предложило использовать этот материал, который, по его словам, не представляет особого риска, для строительства дорог и другой инфраструктуры в других частях Японии. Он будет использоваться в качестве материала для фундамента и будет покрыт слоем почвы, достаточным для поддержания радиационного фона на минимальном уровне.
Официальные лица выразили надежду, что жест премьер-министра Сигеру Исибы убедит другие населенные пункты в том, что прием большого количества грунта не будет представлять опасности для здоровья населения или окружающей среды.
«Правительство возьмет на себя инициативу и подаст пример, и мы сделаем это в канцелярии премьер-министра», — заявил главный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси на совещании, посвященном обсуждению этого вопроса.
На АЭС «Фукусима-Дайити» произошел выброс большого количества радиации в атмосферу после того, как 11 марта 2011 года на нее обрушились мощное землетрясение и цунами. В результате аварии был отключен резервный источник электроснабжения станции, в результате чего три ее реактора вышли из строя, напоминает The Guardian.
Хотя большинство районов, которые были эвакуированы после стихийного бедствия, были объявлены безопасными, многие жители неохотно возвращаются. Некоторые обеспокоены потенциальными последствиями для здоровья, особенно для детей, проживания в бывших запретных зонах, в то время как другие строят новую жизнь в других местах.
Работы по извлечению 880 тонн особо опасного поврежденного топлива из защитных оболочек реакторов только начались. На данный момент специально разработанные устройства успешно извлекли два крошечных образца топлива, но, как ожидается, на извлечение всего топлива уйдут десятилетия и потребуются триллионы иен.
Оператору станции, компании Tokyo Electric Power, также пришлось столкнуться с огромным количеством воды, которая становится загрязненной, когда используется для охлаждения поврежденных реакторов. В 2023 году коммунальное предприятие начало закачивать очищенную воду, из которой были удалены все радиоактивные элементы, кроме одного, в Тихий океан, что вызвало гневную реакцию Китая и Южной Кореи.
В результате удаления верхнего слоя почвы, деревьев и другого мусора вблизи домов, школ, медицинских учреждений и других общественных зданий образовалась куча загрязненных отходов, которая в настоящее время заполняет территорию между городами Футаба и Окума, расположенными недалеко от завода. Материал не содержит никаких обломков с территории АЭС «Фукусима-Дайити».
В своем итоговом отчете о переработке и захоронении грунта за прошлый год Международное агентство по атомной энергии заявило, что работы проводились в соответствии с его стандартами безопасности.
Но общественность еще предстоит убедить, констатирует The Guardian. В прошлом месяце местная оппозиция вынудила министерство окружающей среды отказаться от пилотного проекта по использованию части почвы с территории Фукусимы в качестве свалки для цветников и газонов в общественных парках Токио и его окрестностях.