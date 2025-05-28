Радиоактивный грунт с АЭС отправился на цветочные клумбы премьера враждебной России страны

Это решение было принято спустя 14 лет после того, как на АЭС произошла самая страшная ядерной авария в мире со времен Чернобыля, пишет The Guardian. Образец будет взят из 14 миллионов кубометров грунта — этого достаточно, чтобы засыпать 10 бейсбольных стадионов, — который был вывезен из близлежащих к АЭС районов во время работ по подготовке к возвращению эвакуированных жителей.