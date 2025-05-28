Экономика, СВО и нацпроекты: Олег Кожемяко отчитался за 2024 год и обозначил приоритеты

Приморье демонстрирует уверенный рост экономики и безусловную поддержку СВО: губернатор Олег Кожемяко подвел итоги работы правительства за прошлый год, а также за весь шестилетний цикл реализации нацпроектов в регионе. Данные об успехах и динамике в отраслях глава региона представил во время ежегодного отчета перед депутатами Законодательного собрания. ИА PrimaMedia приводит ключевые показатели и тезисы из отчета главы края.
«Своих не бросаем»: поддержка СВО — приоритет № 1.
В своем выступлении на первое место глава региона поставил поддержку специальной военной операции (СВО) и приморцев, сражающихся на передовой.
«Поддержка фронта была и останется безусловным приоритетом в нашей работе здесь, в тылу», — обозначил Олег Кожемяко.
Край направил в зону СВО более 7 тысяч единиц БПЛА и оборудования для борьбы с ними, прицелов, 20 тысяч предметов снаряжения бойцов, 1,3 тысячи кубометров древесины, 71 транспортное средство.
За год группировка приморских воинов в зоне СВО увеличилась на 10 тысяч человек.
«Около 60 тысяч наших земляков самоотверженно сражаются за безопасность и суверенитет Отечества», — отметил губернатор.
По словам губернатора, в крае действует 35 мер поддержки для участников СВО и их семей, и бюджет этих программ постоянно увеличивается. В этом году на 2,5 млн рублей выросла материальная поддержка для добровольцев, которые решили заключить контракт.
Особое внимание уделяется обеспечению жильем детей погибших бойцов. В прошлом году квартиры получили 157 ребят, а в ближайшее время новоселье отметят еще более 230 семей.
В крае учрежден специальный знак отличия «Герой Приморья», которым уже награждены 19 человек. К 1 сентября во Владивостоке откроется реабилитационный центр для участников СВО.
Кадровые лифты для бойцов.
Говоря о возможностях реализации участников СВО по возвращении в мирную жизнь, губернатор упомянул кадровую программу «Герои Приморья».
«За полтора месяца программы поступило более 600 заявок, тестирование прошли почти 370 участников. С 1 по 21 июня пройдет очное и дистанционное собеседование, а с сентября 50 кандидатов, получивших наилучший результат, начнут обучение», — рассказал Кожемяко.
Для участников СВО в Приморском крае открыты двери и на муниципальной службе, и на госпредприятиях, и в политике.
Сейчас в каждом муниципалитете предусмотрена должность замглавы по работе с семьями участников СВО. На них, по словам губернатора, будут назначаться только те ребята, которые сами прошли спецоперацию.
«Кто прошел отбор и обучение, безусловно, с рекомендациями командиров частей, соединений, где они служили. Не скрою, что мы также рассматриваем и по депутатскому корпусу. И в Законодательное собрание, муниципальные образования, в Госдуму тех ребят, кто пожелает и способен выполнять эти задачи здесь, уже на мирном фронте. И на глав муниципальных образований. Такие примеры будут», — сказал Олег Кожемяко.
Всюду рост: порты, заводы и урожай риса.
«Приморский край — один из драйверов развития Дальнего Востока. Наша экономика обеспечивает пятую часть валового продукта макрорегиона ДВФО», — заявил губернатор, переходя к экономическим итогам года.
Кожемяко отметил рост в транспортном секторе, жилищном строительстве, промышленном производстве и туризме.
Морские порты в 2024 году обработали 2,3 млн контейнеров, а общий грузооборот превысил 160 млн тонн — плюс 4% к уровню 2023 года.
В промышленном секторе, по словам губернатора, восстановился рост благодаря добыче полезных ископаемых: плюс 12% к уровню прошлого года. Лучше стали дела в обработке.
В крае продолжается создание новых промышленных производств. В их числе губернатор упомянул «Находкинский завод минеральных удобрений» и «Приморский металлургический завод». В активной стадии проект по техническому преображению «Лучегорского угольного разреза», также приступили к реализации проекта по созданию во Владивостоке новой верфи.
На особом контроле находятся вопросы развития агрокомплекса. В 2024 году сбор риса вырос в 1,7 раза, сбор овощей — на 30%.
Вылов водных биоресурсов вырос на 9% до 900 тысяч тонн в год.
«Это 19% вылова всей страны», — уточнил губернатор.
Стабилизируется после введения санкций ситуация в лесном хозяйстве: оборот организаций лесопромышленного комплекса, согласно отчету, вырос на 16%.
Одним из секторов экономики, демонстрирующих рост, также является туризм.
«Приморье входит в число самых популярных направлений для путешествий по России. В прошлом году край посетило почти 4 млн человек, из них 450 тысяч иностранцев. Цель в 2025 году — нарастить количество туристических поездок в 2,5 раза», — поставил задачу Олег Кожемяко.
Объем инвестиций в 2024 году составил 425 млрд рублей, что на 25 млрд рублей выше показателя 2023 года.
Глава региона напомнил, что проектам, которые вносят значимый вклад в развитие региона, присваивается статус приоритетных. Они получают поддержку региональных властей. Таких проектов в Приморье сейчас 61.
Застройщики в тренде: жилья — миллионы «квадратов».
К числу наиболее значимых проектов глава региона отнес жилищное строительство. В этом край держит многолетнее лидерство в ДФО.
«Мы — лидеры на Дальнем Востоке уже шестой год подряд. В 2024 году введено 1,3 млн кв метров жилья. Всего за шесть лет — 5,5 млн кв метров», — сказал Олег Кожемяко.
Для молодых специалистов и работников бюджетной сферы в крае строится арендное жилье. На сегодня построено 19 таких домов на 2 тысячи квартир. Еще восемь домов на более чем 650 квартир планируется ввести в текущем году.
При реализации крупных проектов жилой застройки девелоперы могут рассчитывать на поддержку со стороны властей в виде инфраструктуры, в том числе соцобъектов. В рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ) инвесторы берут на себя обязательства по созданию социальной инфраструктуры. В дальнейшем им регион компенсирует часть затрат.
«Сейчас есть такой проект в микрорайоне Снеговая Падь. Еще шесть проектов планируем запустить в 2026 году», — анонсировал глава региона новые планы по реновации во Владивостоке.
Высокие объемы ввода жилья ожидаемо увеличили нагрузку на коммунальные сети.
«С 2018 по 2024 годы мы существенно увеличили ежегодный объем обновления сетей — с 75 до 440 км в год», — отметил губернатор.
Об энергодефиците краевые власти тоже знают и работают в этом направлении.
«В прошлом году энергетики обновили более 700 км линий, смонтировали почти 4 тыс. новых опор ЛЭП, ввели более 130 мегаватт трансформаторной мощности, делая всё, чтобы стабилизировать (ситуацию — ред.). В шести муниципалитетах установили новые трансформаторные подстанции и усилили линии электропередачи. Во Владивостокской агломерации увеличили пропускные мощности энергосетей», — проинформировал глава региона.
В 2025 году будут обновлены более 540 км ЛЭП и заменены еще около 3 тысяч опор. Продолжится работа по созданию энергетической инфраструктуры для жилого комплекса ДНС-сити в Надеждинском районе и других ключевых объектов.
Итоги «шестилетки».
Отдельно Олег Кожемяко остановился на результатах по национальным проектам. В 2024 году завершился шестилетний цикл их реализации, поэтому можно подвести итог по достижениям.
«Мы реализовали 46 региональных проектов в составе национальных. Они стали основой для масштабных преобразований в ключевых сферах жизни — здравоохранении, образовании, культуре, экономике, экологии, инфраструктуре», — обозначил Кожемяко.
Так, за это время в Приморье на треть увеличилось количество многодетных семей — до 24 тысяч. В них воспитывается 80 тысяч детей.
На 100% закрыт вопрос с доступностью детских садов для малышей в возрасте от 1,5 до 3 лет. За этот период в крае создано 2,8 тысячи мест в дошкольных учреждениях. Дополнительным образованием охвачено более 80% детей.
С 2019 года введено более 50 новых объектов, в том числе 13 детских садов, 5 школ, 20 фельдшерско-акушерских пунктов.
Современным медоборудованием оснащены все детские поликлиники. Доступ к Интернету социально значимым объектам обеспечен на 100%.
Доля сортируемых отходов увеличена до 40%, это почти в 8 раз больше, чем в 2019 году.
В сфере здравоохранения удалось улучшить ситуацию с кадрами. Число врачей государственных медицинских организаций выросло с 6,3 до 7,5 тысячи человек.
По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтировано более 700 км дорог регионального и более 150 км дорог местного значения. Доля дорог в нормативном состоянии во Владивостокской агломерации выросла с 62% до 82%.
За время реализации нацпроекта «Экология» введено в эксплуатацию шесть мусорно-сортировочных комплексов.
По проекту «Жилье и городская среда» благоустроено почти 650 общественных территорий. Расселено более 100 тысяч кв метров аварийного жилья. Индекс качества городской среды по краю в среднем вырос со 169 до 196 баллов.
Местному малому и среднему бизнесу на льготных условиях за шесть лет выделено почти 1,9 тысячи займов на сумму 3,2 млрд рублей, а также предоставлено более 900 грантов на 500 млн рублей.
Несмотря на то, что многое сделано, по словам губернатора, еще многое предстоит сделать.
В завершение отчета депутаты адресовали Олегу Кожемяко просьбы и вопросы, а также высказались о работе губернатора и его правительства: единогласно одобрительно.