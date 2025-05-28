Экономика, СВО и нацпроекты: Олег Кожемяко отчитался за 2024 год и обозначил приоритеты

«Кто прошел отбор и обучение, безусловно, с рекомендациями командиров частей, соединений, где они служили. Не скрою, что мы также рассматриваем и по депутатскому корпусу. И в Законодательное собрание, муниципальные образования, в Госдуму тех ребят, кто пожелает и способен выполнять эти задачи здесь, уже на мирном фронте. И на глав муниципальных образований. Такие примеры будут», — сказал Олег Кожемяко.