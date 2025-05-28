«Разочарован»: на Трампа обрушился с критикой близкий соратник

Недавно СМИ сообщали, что Маск принял решение уйти из политики. Журналисты также сказали, что Трамп уже месяц не упоминает Маска в своих постах, а члены Конгресса стали упоминать предпринимателя реже в ходе брифингов. Тем не менее, если членам Республиканской партии задается соответствующий вопрос, они отзываются о бизнесмене хорошо.