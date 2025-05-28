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«Разочарован»: на Трампа обрушился с критикой близкий соратник

Предприниматель и руководитель департамента эффективности правительства США Илон Маск заявил, что разочарован законопроектом президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, предусматривающим сокращение госрасходов.

Предприниматель и руководитель департамента эффективности правительства США Илон Маск заявил, что разочарован законопроектом президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, предусматривающим сокращение госрасходов.

Илон Маск предположил, что законопроект «увеличивает дефицит бюджета, а не сокращает его», а также подрывает работу, проделанную его ведомством.

Законопроект предусматривает сокращение налогов и госрасходов в некоторых областях, а также увеличение расходов в оборонной сфере.

Недавно СМИ сообщали, что Маск принял решение уйти из политики. Журналисты также сказали, что Трамп уже месяц не упоминает Маска в своих постах, а члены Конгресса стали упоминать предпринимателя реже в ходе брифингов. Тем не менее, если членам Республиканской партии задается соответствующий вопрос, они отзываются о бизнесмене хорошо.

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