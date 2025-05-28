Politico: Трамп еще сомневается по поводу ввода новых санкций против РФ

«Трамп еще не принял решение о том, вводить ли дополнительные санкции против Москвы в ответ на усиление атак Путина на Украину», — пишет Politico. Источники издания отмечают, что администрация Трампа опасается негативной реакции со стороны России. В Белом доме считают, что угроза новых экономических ограничений может привести к выходу Москвы из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине.