В Раде сделали заявление по дальнобойным ракетам для Украины

Дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые несут бомбардировщики Су-24 воздушных сил Украины, теоретически могут долететь до Тулы при запуске из воздушного пространства над Черниговом. Кроме того, в радиусе поражения могут оказаться другие города, в числе которых Елец, Воронеж и Смоленск.