Снятие ограничений ФРГ и Францией с военных поставок Украине мало что значит на фоне уменьшения запасов ракет большой дальности у Киева, пишет Newsweek со ссылкой на депутата Рады Александра Мережко.
«Поддержка от сторонников Киева в отношении пуска поставленных НАТО ракет большой дальности вглубь России мало что значит, если запас подобного оружия у Украины уменьшается», — поделились своей точкой зрения авторы публикации.
По словам нардепа, для украинской стороны значение имеет запас ракет, а не публичные заявления о его использовании.
26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Соединенные Штаты и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать оружием дальнего радиуса действия позиции на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам продукции военного назначения украинской стороне.
Дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые несут бомбардировщики Су-24 воздушных сил Украины, теоретически могут долететь до Тулы при запуске из воздушного пространства над Черниговом. Кроме того, в радиусе поражения могут оказаться другие города, в числе которых Елец, Воронеж и Смоленск.