Путин поздравил Алиева с особой датой

«Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана — Дня независимости», — говорится в сообщении. В нем отмечается, что отношения между странами носят дружественный, союзнический характер. Они будут развиваться и дальше. Также Путин пожелал Алиеву здоровья и успехов.