Politico: Путин почти «сжёг золотой мост» Трампа

По словам собеседника издания, глава РФ почти исчерпал возможности для нормализации диалога, открытые перед ним бывшим американским лидером. Он утверждает, что терпение Трампа в отношении российского президента находится на исходе. Однако, как подтвердили четыре американских чиновника, экс-президент пока не принял окончательного решения о применении новых санкций против России в ответ на атаки на украинскую территорию.