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Politico: Путин почти «сжёг золотой мост» Трампа

Президент России Владимир Путин опасно близок к тому, чтобы безвозвратно уничтожить «золотой мост», который американский лидер Дональд Трамп воздвиг для восстановления отношений Москвы и Вашингтона. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник в администрации США.

Источник: Life.ru

По словам собеседника издания, глава РФ почти исчерпал возможности для нормализации диалога, открытые перед ним бывшим американским лидером. Он утверждает, что терпение Трампа в отношении российского президента находится на исходе. Однако, как подтвердили четыре американских чиновника, экс-президент пока не принял окончательного решения о применении новых санкций против России в ответ на атаки на украинскую территорию.

Напомним, что Дональд Трамп недавно выступил с резкой критикой России и действий её лидера Владимира Путина, указав, что тот «играет с огнём». В Госдепе пояснили, что это было чёткое сформулированное послание главы Белого дома Москве. В Кремле заявили, что слова американского президента можно объяснить его усталостью и эмоциональной перегрузкой.