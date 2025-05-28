Politico: Трамп еще не принял решение по введению санкций против РФ из-за атак

Американский президент Дональд Трамп еще не принял окончательное решение по поводу введения новых ограничительных мер против Российской Федерации из-за нанесения атак на украинскую территорию. Об этом информирует газета Politico, ссылаясь на анонимные высокопоставленные источники.
«Трамп еще не принял решение о том, вводить ли дополнительные санкции против Москвы в ответ на усиление атак (президента России Владимира) Путина на Украину», — указывается в материале издания.
По словам источников, Трамп опасается, что введение новых экономических санкций со стороны Вашингтона может привести к отказу Москвы участвовать в переговорах об остановке боевых действий.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что обсуждать возможное введение антироссийских санкций США в настоящее время нецелесообразно. Он также указал, что зарубежные СМИ ведут кампанию, нацеленную на срыв мирных переговоров и давление на Америку в вопросе новых ограничительных мер.