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Захарова: НАТО «замазано» в террористической деятельности Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что после недавнего заявления Владимира Зеленского НАТО оказалось «уже замазано в активной террористической деятельности», сообщает radiosputnik.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что после недавнего заявления Владимира Зеленского НАТО оказалось «уже замазано в активной террористической деятельности», сообщает radiosputnik.ru.

Зеленский в недавнем ролике заявил о намерении наносить удары вглубь России с применением вооружений, поставленных Североатлантическим альянсом, заявила Захарова.

Захарова сказала, что Зеленский провозгласил концепцию, предполагающую, что Киев вместе с НАТО намерен «осуществлять террор в отношении гражданского населения и гражданской инфраструктуры».

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