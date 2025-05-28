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В Госдуме высказались по поводу возможной встречи Путина, Трампа и Зеленского в Женеве

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог, заявивший о возможной встрече российского лидера Владимира Путина, его американского коллеги и главы киевского неонацистского режима Владимира Зеленского в швейцарской Женеве, не обладает достаточной информацией.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог, заявивший о возможной встрече российского лидера Владимира Путина, его американского коллеги и главы киевского неонацистского режима Владимира Зеленского в швейцарской Женеве, не обладает достаточной информацией.

Парламентарий усомнился в том, что Женева является самым удобным местом для возможной встречи. Собеседник издания допустил, что встреча сначала состоится на двоих, и в ней примут участие президенты России и США, а уже потом, возможно, она пройдет в другом составе.

Как заметил Чепа, встреча Путина и Трампа готовится постоянно, но есть «силы с другой стороны», противостоящие этому. Он обратил внимание на то, что массированные удары беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по гражданским объектам в России и санкции оттягивают возможности и вводят новые неизвестные в подготовку переговорного процесса.

По мнению депутата, на возможной трехсторонней встрече будут представлены лидеры с разным «политически и интеллектуальным весом». Чепа добавил, что для главы киевского неонацистского режима все «закончится плачевно».

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