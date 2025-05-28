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Ратмир Мавлиев рассказал о работе Генассамблеи Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+

В Рио-де-Жанейро состоялась Генеральная ассамблея Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Участие в ней приняли главы из 24 стран мира, рассказал в соцсетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

На площадке «Архитектура и городское развитие» Уфа представила свои лучшие решения и проекты.

— Наши коллеги из других городов проявили живой интерес к уфимским кейсам — особенно к проекту «Уфимское ожерелье» и реновации промышленных зон, — сообщил глава города. — Большое внимание привлекло и то, как нам удаётся гармонично сочетать плотную городскую застройку с обилием зелёных зон, что делает наш город комфортным и современным.

Также он рассказал, что предложил создать рабочую группу по рекам городов стран БРИКС+.

— Уфа, как город, построенный между двух рек, знает, как важна правильная интеграция водного пространства с развитием мегаполиса, — добавил он и отметил важность сосуществования города с рекой и минимизировать вред от деятельности человека.