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Захарова: НАТО уже замазана Зеленским в террористической деятельности

Зеленский словами о намерении наносить удары вглубь РФ провозгласил концепцию, что будет осуществлять террор в отношении мирного населения, уверена Захарова.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский публично подтвердил вовлечённость НАТО в террористическую деятельность против гражданского населения России.

В эфире радио «Спутник» дипломат прокомментировала недавнее заявление главы киевского режима о намерении наносить удары вглубь российской территории. По словам представителя МИД, Зеленский провозгласил концепцию совместного с НАТО террора против мирных граждан и гражданской инфраструктуры России.

«Вот он же сейчас сказал, я только что посмотрела этот ролик, что будут наносить удары вглубь России всем, что поставит НАТО. То есть НАТО уже замазана Зеленским в активной террористической деятельности», — заключила она.

Прежде министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неадекватности Зеленского как руководителя Украины. По словам главы МИД, вопрос о легитимности украинского главаря будет иметь принципиальное значение, когда дело дойдет до подписания мирного соглашения.