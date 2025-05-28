Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский публично подтвердил вовлечённость НАТО в террористическую деятельность против гражданского населения России.
В эфире радио «Спутник» дипломат прокомментировала недавнее заявление главы киевского режима о намерении наносить удары вглубь российской территории. По словам представителя МИД, Зеленский провозгласил концепцию совместного с НАТО террора против мирных граждан и гражданской инфраструктуры России.
«Вот он же сейчас сказал, я только что посмотрела этот ролик, что будут наносить удары вглубь России всем, что поставит НАТО. То есть НАТО уже замазана Зеленским в активной террористической деятельности», — заключила она.
Прежде министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неадекватности Зеленского как руководителя Украины. По словам главы МИД, вопрос о легитимности украинского главаря будет иметь принципиальное значение, когда дело дойдет до подписания мирного соглашения.