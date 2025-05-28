Белый дом заявил, что Путин почти сжег «золотой мост» Трампа

Президент РФ Владимир Путин якобы близок к тому, чтобы сжечь «золотой мост» в отношениях Российской Федерации и Соединенных Штатов, возведенный Дональдом Трампом, пишет Politico со ссылкой на источники.
«Путин опасно близок к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп перед ним разложил», — поделился подробностями один из американских чиновников.
В статье речь идет о том, что терпение хозяина Белого дома находится «на исходе» относительно урегулирования кризиса на Украине и развития отношений с РФ. При этом отмечается, что американский лидер до сих пор не принял окончательного решения о введении новых ограничительных мер в отношении России.
Спецпредставитель президента США Кит Келлог осудил слова зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о третьей мировой войне, назвав их безрассудными и неподобающими для представителя мировой державы. Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал российского лидера Владимира Путина и пообещал новые рестрикции за эскалацию украинского конфликта.
Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отметил, что у главы американского государства могла случиться эмоциональная перегрузка, и выразил признательность Вашингтону за содействие в организации переговорного процесса.