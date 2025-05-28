Белый дом заявил, что Путин почти сжег «золотой мост» Трампа

В статье речь идет о том, что терпение хозяина Белого дома находится «на исходе» относительно урегулирования кризиса на Украине и развития отношений с РФ. При этом отмечается, что американский лидер до сих пор не принял окончательного решения о введении новых ограничительных мер в отношении России.