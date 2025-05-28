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Рогов сообщил об окружении российскими военными ВСУ в ДНР

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости сообщил, что у границ с Запорожской областью в ДНР российские военнослужащие окружили бойцов ВСУ.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости сообщил, что у границ с Запорожской областью в ДНР российские военнослужащие окружили бойцов ВСУ.

По его словам, украинские военные, которые располагались в селах Зеленое и Новополь попали в оперативное окружение.

«В настоящий момент подразделения вооруженных сил Украины отброшены в западную часть сел. Помимо прочего, российские военные перерезали и контролируют маршруты снабжения и ротации противника», — отметил Рогов.

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