Рогов сообщил об окружении российскими военными ВСУ в ДНР

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости сообщил, что у границ с Запорожской областью в ДНР российские военнослужащие окружили бойцов ВСУ.
По его словам, украинские военные, которые располагались в селах Зеленое и Новополь попали в оперативное окружение.
«В настоящий момент подразделения вооруженных сил Украины отброшены в западную часть сел. Помимо прочего, российские военные перерезали и контролируют маршруты снабжения и ротации противника», — отметил Рогов.
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