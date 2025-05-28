Рогов сообщил об окружении российскими военными ВСУ в ДНР

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости сообщил, что у границ с Запорожской областью в ДНР российские военнослужащие окружили бойцов ВСУ.