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Касым-Жомарт Токаев — Президенту Руанды: Нам нужно наращивать контакты

Обращаясь к Полю Кагаме, Касым-Жомарт Токаев назвал его визит историческим и открывающим новую главу в отношениях Казахстана и Руанды, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Акорда

Считаю, что данный визит и предстоящие переговоры имеют очень важное значение с точки зрения придания дополнительного импульса нашему двустороннему взаимодействию. Мы очень позитивно относимся к Руанде. Ваша экономика находится на подъеме, страна добилась впечатляющего экономического роста. Нам нужно наращивать контакты, поскольку Казахстан занимает лидирующие позиции в регионе по объему ВВП, по развитию IT-технологий, а также искусственного интеллекта. Это приоритетные направления для нашего взаимовыгодного сотрудничества. Поэтому я придаю большое значение Вашему визиту.

заявил Касым-Жомарт Токаев

Президент Руанды высказал признательность Главе нашего государства за теплый прием и заявил о намерении активизировать двусторонние связи.

Благодарю Вас за любезное приглашение посетить Казахстан. Это мой второй визит, в прошлый раз я был здесь в 2015 году. Мы будем рады изучить с Вами и Вашей командой возможности для дальнейшей совместной работы на благо обеих стран.

подчеркнул Поль Кагаме

Стороны обсудили перспективы развития казахско-руандийских отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, аграрной сферах и цифровизации. Президенты обменялись мнениями по региональным и международным вопросам.