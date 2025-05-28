Швеция готова применить ВМС на Балтике против России, заявил посол Беляев

«В целом шведы обладают весьма полезными для альянса навыками навигации в акватории Балтийского моря, в том числе с использованием катеров, корветов, подводных лодок и беспилотных аппаратов собственного производства. При этом в Стокгольме не скрывают готовности по первой же команде своих новых натовских хозяев применить этот потенциал против России», — сказал глава дипмиссии.
По словам посла, Стокгольм активизировал сотрудничество с прибалтийскими странами: в январе 2025 года Швеция направила свой батальон численностью 550 военнослужащих в Латвию в состав передовых сухопутных сил НАТО. Глава диппредставительства добавил, что опыт военно-морских сил Швеции активно применяется в Балтийском регионе.
«Помимо работы в (морском тактическом — ред.) штабе CTF Baltic, руководство которым отойдет к шведским офицерам, Стокгольм принимает активное участие в патрулировании вод Балтийского моря в составе экспедиционных сил альянса, в частности, в целях отслеживания потенциальных угроз подводной инфраструктуре и мониторинга деятельности работающих в интересах России судов, которые европейцы считают так называемым “теневым флотом” нашей страны», — добавил Беляев.
Страны НАТО Балтийского региона заявили 14 января, что альянс начинает миссию под названием «Балтийский часовой» (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне недавних повреждений кабелей. В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто, при этом миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование объединенных вооруженных сил (ОВС) в Монсе.
Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во «внутреннее море» НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Балтийское море никогда не превратится во «внутренний водоем» НАТО.