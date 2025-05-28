Швеция готова применить ВМС на Балтике против России, заявил посол Беляев

«В целом шведы обладают весьма полезными для альянса навыками навигации в акватории Балтийского моря, в том числе с использованием катеров, корветов, подводных лодок и беспилотных аппаратов собственного производства. При этом в Стокгольме не скрывают готовности по первой же команде своих новых натовских хозяев применить этот потенциал против России», — сказал глава дипмиссии.