В целях ослабления напряженности в регионе ключевые этапы грядущих совместных учений российских и белорусских войск под названием «Запад-2025» будут развернуты вглуби белорусской территории, вдали от западных рубежей. Об этом сообщил министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин, чьи слова были переданы пресс-службой министерства.
«Мы приняли решение о снижении параметров учения “Запад-2025” и переносе его основных маневров вглубь территории Республики Беларусь от западных границ», — заявил он.
Министр добавил, что данное решение о переносе маневров было принято, несмотря на отсутствие прогресса в возобновлении соблюдения ключевых соглашений в области контроля над вооружениями в отношении Белоруссии. Хренин подчеркнул, что учения «Запад-2025» не преследуют цели, направленные против других государств, и что изменение географии основных действий вглубь Белоруссии свидетельствует о стремлении к конструктивному диалогу и уменьшению напряженности в регионе.
Глава министерства обороны также отметил, что по своему размаху совместные российско-белорусские учения «Запад» всегда значительно уступали маневрам, проводимым странами НАТО на территории Евросоюза (ЕС). Тем не менее, сам факт их проведения традиционно вызывает предсказуемые спекуляции со стороны военно-политического руководства некоторых стран ЕС, как отметил Хренин.
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