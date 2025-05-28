Минобороны Белоруссии перенесло часть маневров учений «Запад-2025» вглубь страны

Министр добавил, что данное решение о переносе маневров было принято, несмотря на отсутствие прогресса в возобновлении соблюдения ключевых соглашений в области контроля над вооружениями в отношении Белоруссии. Хренин подчеркнул, что учения «Запад-2025» не преследуют цели, направленные против других государств, и что изменение географии основных действий вглубь Белоруссии свидетельствует о стремлении к конструктивному диалогу и уменьшению напряженности в регионе.