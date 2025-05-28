Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы с Днем пограничника: видео

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав, ветеранов, гражданский персонал Пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником.
«Дорогие друзья, уважаемые товарищи, поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем пограничника. Особые слова благодарности и теплые пожелания адресую ветеранам, всем тем, кто посвятил свою жизнь охране границ нашей Родины», — отметил президент.
Путин пожелал пограничникам здоровья, счастья и успехов.
«Спасибо за вашу честную и преданную службу нашей стране и народу», — добавил он.