Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы с Днем пограничника: видео

«Дорогие друзья, уважаемые товарищи, поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем пограничника. Особые слова благодарности и теплые пожелания адресую ветеранам, всем тем, кто посвятил свою жизнь охране границ нашей Родины», — отметил президент.