Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин призывает сделать Евразию пространством мира и стабильности

Президент России Владимир Путин призвал сделать Евразию пространством мира и стабильности, а новую архитектуру безопасности — равной и неделимой. Он считает, что континент должен стать примером устойчивого развития.

Источник: Life.ru

«Важно сделать наш континент пространством мира и стабильности, примером устойчивого экономического, социального и культурного развития», — обратился глава государства к участникам проходящей в Москве XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

По его оценке, основой для построения такой универсальной системы безопасности могли бы стать уже имеющиеся и хорошо зарекомендовавшие себя многосторонние форматы взаимодействия, такие как Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский экономический союз, Организация Договора о коллективной безопасности, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и другие. Путин при этом заметил, что новая архитектура безопасности должна быть равной и неделимой — все страны должны получить твёрдые гарантии собственной безопасности, но не за счёт безопасности и интересов других государств.

Ранее Путин заявил, что основой безопасности РФ является экономическая независимость. По его мнению, это ключевой фактор безопасности и фундамент любого другого вида суверенитета.