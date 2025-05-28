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Виталий Хоценко посетил промышленные предприятия Омска

Глава региона также обсудил поддержку участников СВО с руководителями предприятий.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в ходе рабочей поездки посетил «Завод Нефтехим» и «Омский завод гражданской авиации». В рамках визита обсуждались вопросы развития производства, кадрового обеспечения и участия предприятий в региональных социальных программах. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.

«Завод Нефтехим» занимается поставками труб для нефтяной, газовой и химической отраслей, а «Омский завод гражданской авиации» с более чем 80-летним опытом выполняет капитальный ремонт и обслуживание вертолетов.

Губернатор отметил стабильный рост производства и налоговых поступлений на обоих предприятиях. По его словам, на заводах созданы хорошие условия труда, но при этом есть потребность в квалифицированных специалистах.

«Руководители выразили готовность включиться в региональную кадровую программу по трудоустройству ветеранов и участников СВО», — отметил Виталий Хоценко.

По итогам встречи Виталий Хоценко поручил региональному фонду «Защитники Отечества», Минтруду и Минпромторгу обеспечить поддержку в подборе и обучении необходимых кадров.