Виталий Хоценко посетил промышленные предприятия Омска

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в ходе рабочей поездки посетил «Завод Нефтехим» и «Омский завод гражданской авиации». В рамках визита обсуждались вопросы развития производства, кадрового обеспечения и участия предприятий в региональных социальных программах. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.
«Завод Нефтехим» занимается поставками труб для нефтяной, газовой и химической отраслей, а «Омский завод гражданской авиации» с более чем 80-летним опытом выполняет капитальный ремонт и обслуживание вертолетов.
Губернатор отметил стабильный рост производства и налоговых поступлений на обоих предприятиях. По его словам, на заводах созданы хорошие условия труда, но при этом есть потребность в квалифицированных специалистах.
«Руководители выразили готовность включиться в региональную кадровую программу по трудоустройству ветеранов и участников СВО», — отметил Виталий Хоценко.
По итогам встречи Виталий Хоценко поручил региональному фонду «Защитники Отечества», Минтруду и Минпромторгу обеспечить поддержку в подборе и обучении необходимых кадров.