Израиль оповестил Трампа о готовности атаковать ядерные объекты Ирана

Израильские чиновники в начале мая оповестили коллег из администрации американского президента Дональда Трампа о готовности атаковать ядерные объекты Ирана, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По информации издания, соответствующая информация была передана незадолго до первой официальной зарубежной поездки Трампа на Ближний Восток. После этого Трамп позвонил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Тот не отрицал, что приказал военным и разведывательным службам готовиться к удару, говорят источники. Трамп, в свою очередь, «признал слабость Ирана», но отметил, что у Вашингтона теперь есть рычаг для заключения соглашения об отказе Тегерана от военного компонента ядерной программы.
Поездку по Ближнему Востоку Дональд Трамп совершил
США возобновили переговоры об иранской ядерной программе в апреле. Речь идет о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), который Иран подписал с США, Китаем, Россией, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году. Согласно документу, Иран в обмен на отмену международных санкций ограничивает свою ядерную программу, исключая создание ядерного оружия. При первом президентском сроке Трампа США вышли из СВПД и ввели новые санкции против Ирана, через год Тегеран приостановил свои обязательства по сделке.
Израиль с подозрением относится к любой ядерной сделке с Ираном, пишет NYT. Израильские власти ранее утверждали, что Тегеран продолжает тайно разрабатывать ядерное оружие. По мнению Иерусалима, Тегеран может воспользоваться снятием санкций для укрепления своих военных возможностей.
Для создания ядерного оружия требуется уран, обогащенный до уровня чистоты 90%. Согласно СВПД, Ирану разрешалось хранить до 300 кг урана, обогащенного до уровня 3,67% — достаточного для гражданской ядерной энергетики и исследовательских целей. Однако, по данным МАГАТЭ на март 2025 года, Иран накопил около 275 кг урана, обогащенного до 60%. Теоретически этого количества достаточно примерно для полудюжины ядерных боезарядов, если Иран продолжит обогащать уран, писала Би-би-си.
Как отмечает NYT, одной из проблем для американских чиновников остается возможное решение Израиля атаковать Иран без предупреждения. По оценкам американской разведки, израильские военные способны подготовиться к удару всего за семь часов, пишет газета.
Вместе с тем американские военные чиновники скептически относятся к тому, насколько эффективным будет израильский удар без американской поддержки. Собеседники NYT, близкие к Нетаньяху, полагают, что в случае ответной атаки Ирана у США «не будет иного выбора», кроме как оказать военную помощь Израилю.
После встречи с Трампом в апреле Нетаньяху приказал представителям нацбезопасности продолжить планирование удара по Ирану, не рассчитывая на помощь США. Израильские чиновники сообщили своим американским коллегам, что Нетаньяху может отдать приказ нанести удар по Ирану даже в случае достижения сделки по ограничению военного компонента ядерной программы, пишет NYT.
21 мая Axios сообщил, что Израиль намерен в ближайшее время нанести удар по ядерным объектам Ирана, в случае если провалятся переговоры между Вашингтоном и Тегераном. По информации источников издания, за последние дни израильская разведка изменила свои прогнозы по этому вопросу: от уверенности в скором заключении ядерной сделки к опасениям, что переговоры вскоре могут сорваться. Как утверждает собеседник издания, Нетаньяху ожидает, что Трамп, разочаровавшись в переговорах, «даст добро» на израильские удары по Ирану.