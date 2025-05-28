Израиль оповестил Трампа о готовности атаковать ядерные объекты Ирана

21 мая Axios сообщил, что Израиль намерен в ближайшее время нанести удар по ядерным объектам Ирана, в случае если провалятся переговоры между Вашингтоном и Тегераном. По информации источников издания, за последние дни израильская разведка изменила свои прогнозы по этому вопросу: от уверенности в скором заключении ядерной сделки к опасениям, что переговоры вскоре могут сорваться. Как утверждает собеседник издания, Нетаньяху ожидает, что Трамп, разочаровавшись в переговорах, «даст добро» на израильские удары по Ирану.