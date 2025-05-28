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В Самаре мэрия отменила приказ о приватизации части набережной в 45 кв.м

В Самаре недавно объявили, что участок старой набережной решено приватизировать в пользу одного из предпринимателей.

В Самаре недавно объявили, что участок старой набережной решено приватизировать в пользу одного из предпринимателей. Однако, решение отменили.

Об этом сообщил департамент управления имуществом администрации города.

Участок расположен около Вилоноского спуска. Его площадь — 45 квадратных метров. Там находится заведение общепита.

Изначально территорию разрешили приватизировать за 1,25 млн рублей.

В документации, которую представил департамент причины изменения решения не указаны.

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