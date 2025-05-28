Объем внутреннего регионального продукта Прикамья вырос за последние пять лет почти вдвое

«Плюс триллион двести миллиардов рублей — это очень серьезный результат! Лучший показатель с 2012 года. Это говорит о том, что экономика региона динамично развивается. При этом мы уходим от приоритета добывающей промышленности. Активно развиваются обрабатывающие отрасли, машиностроение», — отметил глава Прикамья. Сегодня доля сырьевого сектора в ВРП составляет 25%, обрабатывающего — 30%. За пять в регионе успешно реализовано более 300 инвестиционных проектов общей стоимостью 2,8 трлн руб. По словам Дмитрия Махонина, через пять лет ВРП должен вырасти в 1,6 раза и составить 3,5 трлн руб.