Лавров: о новом раунде переговоров РФ и Украины объявят в ближайшее время

27 мая по итогам переговоров с главой МИД Турции господин Лавров сказал, что Россия рассматривает Стамбул как приоритетную площадку для переговоров с Украиной. Как пояснял «Ъ» источник, близкий к управлению по коммуникациям в администрации президента Турции, Анкара хотела бы зарезервировать за собой право проводить такие встречи. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог при этом допускал, что следующий раунд мирных переговоров между Москвой и Киевом может пройти в Женеве. США уже получили от Украины список условий для мирного урегулирования.