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Лавров: о новом раунде переговоров РФ и Украины объявят в ближайшее время

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что о следующем этапе переговоров между представителями РФ и Украины будет объявлено в ближайшее время. Где пройдет встреча, он не уточнил.

Источник: AP 2024

«На этих переговорах, 16 мая в Стамбуле, мы настаивали на отмене этих дискриминационных законов (по ограничению русского языка.— “Ъ”), будем продолжать это делать на следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в самое ближайшее время», — сказал министр на 13-й встрече высоких представителей по вопросам безопасности.

27 мая по итогам переговоров с главой МИД Турции господин Лавров сказал, что Россия рассматривает Стамбул как приоритетную площадку для переговоров с Украиной. Как пояснял «Ъ» источник, близкий к управлению по коммуникациям в администрации президента Турции, Анкара хотела бы зарезервировать за собой право проводить такие встречи. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог при этом допускал, что следующий раунд мирных переговоров между Москвой и Киевом может пройти в Женеве. США уже получили от Украины список условий для мирного урегулирования.