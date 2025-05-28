Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе.
Издание со ссылкой на экспертов указывает на то, что Вашингтон может ужесточить антироссийские санкции в отношении энергетического и банковского секторов.
«Госдепартамент и министерство финансов составляют потенциальные пакеты санкций против России, в которых основное внимание уделяется этим секторам… Эти же команды также оценивают эффективность нынешнего режима санкций и обдумывают отмену некоторых существующих санкций», — говорится в публикации.
Впрочем, подчеркивает газета, любые перемены в санкционной политике будут зависеть от предпочтений Трампа.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.