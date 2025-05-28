Бугульминским районом будет руководить Дамир Фаттахов

«Я только вчера ночью вернулся из Санкт-Петербурга — отмечали 322-летие города. Участвовал в мероприятиях вместе с Валентиной Ивановной Матвиенко. Нас троих пригласили выступить. Я сказал: “Пусть остальные подождут. Я расскажу о Татарстане”. Мы пример. На нас смотрят, хотят подражать, принимают наш опыт. И я горжусь тем, что сказал там, как и сейчас говорю здесь: гордитесь, что вы родились, живете и трудитесь в Татарстане», — сказал он.