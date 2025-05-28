Бугульминским районом будет руководить Дамир Фаттахов

Нового руководителя представил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.
По словам спикера парламента, кандидат хорошо знаком республике: в разное время он занимал ключевые должности в муниципальной и государственной власти. С 2009 по 2016 год возглавлял администрацию Кировского и Московского районов Казани, затем работал первым заместителем руководителя исполкома столицы по социальным вопросам. С 2018 по 2021 год руководил Министерством по делам молодежи Татарстана, после чего стал заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи в Москве. Последние полгода трудился советником президента производственного объединения «Зарница».
«Фаттахов — крепкий хозяйственник, выпускник Школы губернаторов Кириенко. Уверен, с его опытом и связями он сможет привлечь в район серьезные проекты», — отметил Фарид Мухаметшин.
По поручению Раиса РТ Рустама Минниханова кандидатура Фаттахова предложена на должность и. о. руководителя исполкома Бугульминского района. Спикер выразил уверенность, что она получит поддержку депутатов, общественности и жителей.
В своем выступлении Мухаметшин подчеркнул важность сохранения межнационального согласия, общественной безопасности и правопорядка, а также напомнил о роли Татарстана как примера для других регионов в развитии многонационального общества.
«Я только вчера ночью вернулся из Санкт-Петербурга — отмечали 322-летие города. Участвовал в мероприятиях вместе с Валентиной Ивановной Матвиенко. Нас троих пригласили выступить. Я сказал: “Пусть остальные подождут. Я расскажу о Татарстане”. Мы пример. На нас смотрят, хотят подражать, принимают наш опыт. И я горжусь тем, что сказал там, как и сейчас говорю здесь: гордитесь, что вы родились, живете и трудитесь в Татарстане», — сказал он.
Мухаметшин подчеркнул, что сегодня республика продолжает работать, несмотря на внешние вызовы и санкции.
«Наши нефтяные компании трудятся, идет добыча газа, развивается энергетика — и тепловая, и ветряная. Мы обеспечиваем себя электроэнергией, развиваем авиа-, вертолето- и кораблестроение, работают крупные предприятия, такие как пороховой завод. Все это — заслуга трудолюбивого народа Татарстана, в том числе и вас. Повторю: рассчитываю, что все процедуры будут завершены и кандидатура Дамира Ильдусовича получит деятельную поддержку. Уверен, вместе мы продолжим работать на благо родного района и всей республики», — заключил Фарид Мухаметшин.
Фактически Дамир Фаттахов стал руководителем Бугульминского района, официально главой он может стать после предстоящих выборов в сентябре.