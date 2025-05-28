Белоусов заявил, что Киев не реагирует на готовность Москвы к диалогу

По словам Белоусова, Москва неоднократно выражала готовность к возобновлению начатого в 2022 году диалога с Киевом. Он отметил, что российские военные соблюдали объявленный в марте мораторий на удары по энергетическим объектам. Кроме того, Россия объявила перемирие на период празднования Дня Победы. Однако Киев все вышеперечисленные шаги проигнорировал, заявил Белоусов.