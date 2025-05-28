Белоусов заявил, что Киев не реагирует на готовность Москвы к диалогу

Украинские власти не реагируют на готовность российской стороны к возобновлению переговоров об урегулировании конфликта, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ, передает ТАСС.
По словам Белоусова, Москва неоднократно выражала готовность к возобновлению начатого в 2022 году диалога с Киевом. Он отметил, что российские военные соблюдали объявленный в марте мораторий на удары по энергетическим объектам. Кроме того, Россия объявила перемирие на период празднования Дня Победы. Однако Киев все вышеперечисленные шаги проигнорировал, заявил Белоусов.
Глава российского Минобороны напомнил, что 16 мая в Турции прошли первые за три года прямые переговоры российской и украинской делегаций. В результате диалога стороны договорились об обмене пленными, подготовке предложений по возможному прекращению огня и продолжении переговоров, сказал Белоусов.
Результатом возобновившегося диалога также стала договоренность об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000». Обмен проходил в течение трех дней. 23 мая Москва и Киев передали друг другу по 270 военных и по 120 гражданских. На следующий день стороны обменяли по 307 военнослужащих. Последний раунд прошел 25 мая, Россия и Украина вернули по 303 военных.
Накануне, 27 мая, Минобороны обвинило Украину и отдельные страны Европы в попытке сорвать переговоры об урегулировании конфликта. В военном ведомстве отметили, что с 20 мая кратно выросло количество атак украинской армии с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по российским гражданским объектам.
Российские военные в ответ нанесли удары по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Согласно сводке Минобороны, удары по украинской территории наносились с 20 по 26 мая.