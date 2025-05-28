Блок «Победа» обратился в ООН из-за преследования оппозиции в Молдавии

В последние годы власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия. В отношении многих оппозиционных политиков возбуждены уголовные дела, депутатов и общественных деятелей задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации и не допускать их до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия Службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».