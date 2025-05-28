Блок «Победа» обратился в ООН из-за преследования оппозиции в Молдавии

«Мы информируем о критической ситуации, сложившейся в Молдавии с нарушением прав жителей и попранием основ демократии и законности. Парламентское большинство, подконтрольное партии “Действие и солидарность”, законодательно криминализировало избирательное право. Действующий режим монополизировал право на информацию и устраняет политическую борьбу», — говорится в документе.
Оппозиция просит главу ООН обратить внимание на безосновательный и незаконный арест главы Гагаузии Евгении Гуцул, а также на тот факт, что двух оппозиционных депутатов парламента Молдавии приговорили к шести и 12 годам заключения по политически сфабрикованным делам.
«Против представителей оппозиции возбуждены сотни дел. Суды, которые находятся под давлением ПДС, выносят обвинительные приговоры. ПДС провела через парламент поправки, упрощающие ликвидацию политических партий. А регистрация новых усложнена — требуется согласие секретных служб. В Молдавии сложилась ситуация, в которой невозможно рассчитывать на легитимное и честное проведение парламентских выборов», — подчеркнули представители блока.
В последние годы власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия. В отношении многих оппозиционных политиков возбуждены уголовные дела, депутатов и общественных деятелей задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации и не допускать их до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия Службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
Давление идет и на молдавскую церковь (самоуправляемую часть Русской православной церкви): кишиневские власти дважды не позволили архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем, а затем сорвали его паломничество в Турцию.
В стране закрыты десятки телеканалов и сайтов, предоставляющих отличную от правящей власти точку зрения, в том числе российские радио Sputnik, «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Лента.ру» и другие, заблокированы более сотни Telegram-каналов.