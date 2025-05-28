Токаев провел встречу с президентом Руанды в расширенном формате

Глава государства провел встречу с президентом Руанды Полем Кагаме в расширенном формате.
Президент отметил, что с момента визита Поля Кагаме в Казахстан в 2015 году двусторонние отношения между странами заметно укрепились, развиваясь на основе взаимного уважения и стремления к сотрудничеству и устойчивому развитию.
Он также подчеркнул, что Казахстан заинтересован в расширении взаимодействия с государствами Африки.
Под Вашим сильным и мудрым руководством Руанда стала примером институциональной устойчивости и перспективных инноваций. Впечатляет экономический рост, превышающий 8 процентов. Это образец успешной модернизации. В этом контексте мы придаем большое значение развитию сотрудничества с Вашей страной. Казахстан готов воплотить наши устремления в практическую плоскость через реализацию конкретных проектов на взаимовыгодной основе. Уверен, что договоренности, достигнутые во время Вашего визита, выведут казахско-руандийские отношения на новый уровень.
Поль Кагаме поблагодарил за гостеприимство и отметил стремление Казахстана к развитию двустороннего сотрудничества. Он подчеркнул, что Руанда рассматривает Казахстан как перспективного партнера и открыта к реализации совместных проектов, способствующих развитию обеих стран и углублению взаимного диалога.
Рад вновь быть в Астане. Казахстан добился выдающихся успехов в национальном развитии, благодаря чему его конструктивная позиция пользуется признанием на мировой арене. Мы рады быть партнерами и друзьями с Вами и Вашей страной.
Главы государств наметили ключевые области для дальнейшего сотрудничества, среди которых — торговля, инвестиции, транспорт, аграрный сектор, IT-сфера, электронное правительство и финансовые услуги.