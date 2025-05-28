Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министры обороны стран ОДКБ одобрили план военного сотрудничества

БИШКЕК, 28 мая — РИА Новости. Министры обороны стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на заседании Совета глав оборонных ведомств объединения в Бишкеке одобрили план военного сотрудничества на 2026−2030 годы, сообщили журналистам в среду в пресс-службе минобороны Киргизии.

Источник: © РИА Новости

«В ходе заседания Совета министров обороны ОДКБ… рассмотрен и одобрен “План развития военного сотрудничества государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности на 2026−2030 годы”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что также на заседании министры обороны обсудили деятельность коллективных сил Организации, которые должны успешно противостоять современным вызовам и угрозам военной безопасности в зоне ответственности ОДКБ, совершенствование боевой подготовки и выучки войск объединения.

«Результаты нашего очередного заседания еще раз показали единство наших взглядов и принципиальных подходов в вопросах укрепления коллективной безопасности организации, дальнейшего совершенствования и развития военного сотрудничества государств-членов ОДКБ, совершенствования систем управления, совместной подготовки органов сил и средств коллективной безопасности», — приводит пресс-служба слова министра обороны Киргизии Руслана Мукамбетова.

В работе СМО ОДКБ, которое прошло под председательством главы киргизского минобороны, приняли участие генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, министр обороны России Андрей Белоусов, руководители и представители оборонных ведомств Белоруссии, Казахстана и Таджикистана, а также представители секретариата и Объединенного штаба организации.

В пресс-службе уточнили, что по завершению работы заседания планируется встреча руководителей оборонных ведомств СМО ОДКБ с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.