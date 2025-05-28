Челябинская область восстановила ещё один многоквартирный дом в Авдеевке

Мы не просто передаём ключи от квартир, мы возвращаем людям надежду и веру в будущее, — отметил Александр Лазарев. — Видеть счастливые лица детей, таких как маленькая Кира, которая сама открыла дверь в свою обновлённую квартиру, — это бесценно. Завершение работ по восстановлению этого дома — это лишь один из этапов помощи Донбассу со стороны Челябинской области. Мы намерены и дальше оказывать всестороннюю поддержку в восстановлении жилья и социальной инфраструктуры региона.