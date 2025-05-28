Челябинская область восстановила ещё один многоквартирный дом в Авдеевке

Во время масштабной реконструкции в доме полностью отремонтировали кровлю, заменили оконные конструкции, усилили балконные плиты, восстановили внутренние инженерные системы: электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации.
Сами квартиры тоже капитально отремонтировали, в том числе окрасили стены, смонтировали натяжные потолки, уложили линолеум и кафель, установили сантехнику.
В каждой квартире установили мебель и бытовую технику: шкаф для одежды, прикроватную тумбу, обеденный стол и табуреты, кухонный стол-тумбу, холодильник и электроплиту. А ещё там благоустроили придомовую территорию.
Проект реализован Челябинской областью по инициативе губернатора Алексея Текслера. Первый дом южноуральцы сдали в феврале этого года. Завершение работ было приурочено к годовщине освобождения города.
Квартиры в обновлённых домах предназначены для местных жителей, которые в период боевых действий были вынуждены скрываться в подвалах. Ключи получили 72 семьи.
Ключи от отремонтированных квартир жителям дома передали заместитель губернатора Челябинской области Александр Лазарев, временно исполняющий обязанности председателя правительства ДНР Андрей Чертков, а также заместитель и временно исполняющий обязанности главы администрации города Ясиноватая Александр Пеняев.
Всем детям, которые теперь будут проживать в этом многоквартирном доме, Александр Лазарев вручил подарки. В их числе — трёхлетняя Кира, родившаяся во время боевых действий в этом городе.
Мы не просто передаём ключи от квартир, мы возвращаем людям надежду и веру в будущее, — отметил Александр Лазарев. — Видеть счастливые лица детей, таких как маленькая Кира, которая сама открыла дверь в свою обновлённую квартиру, — это бесценно. Завершение работ по восстановлению этого дома — это лишь один из этапов помощи Донбассу со стороны Челябинской области. Мы намерены и дальше оказывать всестороннюю поддержку в восстановлении жилья и социальной инфраструктуры региона.
Челябинская область продолжает оказывать всестороннюю поддержку ДНР в рамках шефской помощи. В 2025 году регион взял на себя обязательства по восстановлению 30 объектов в Ясиноватском муниципальном округе. Работы планируется завершить до 1 октября.
Ещё южноуральские строители заменяют водовод протяжённостью 1250 метров, а также оборудование водоснабжения и водоотведения. Продолжается благоустройство общественных территорий: Бульвара Ленина и входной группы Парка Железнодорожников, а также Парка Машиностроителей.
Работы идут на 24 объектах жилого фонда, пострадавшего в ходе обстрелов со стороны ВСУ. Рабочие заменяют покрытия кровли, несущих конструкций и элементов, инженерных отопительных сетей, ремонтируют места общего пользования, заменяют повреждённые оконные блоки, стеклопакеты и так далее.
Все вопросы, касающиеся восстановления подшефных территорий, находятся на личном контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера.