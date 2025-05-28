Губернатор Алексей Текслер в ходе рабочей поездки посетил Миасс

Работать на Южном Урале любят и умеют. Недаром несколько городов региона носят почетное звание «город трудовой доблести». Один из них — Миасс. Жители этого муниципалитета внесли свой значительный вклад в Победу в годы Великой Отечественной войны и продолжают свой ратный труд сегодня, когда страна вновь столкнулась с проявлениями фашизма. При поддержке регионального правительства городские предприятия наращивают свои мощности.
ПОВТОРИЛИ ТРУДОВОЙ ПОДВИГ
Обороноспособность страны оберегает, в частности, знаменитый автозавод «Урал». Его автомобили помогали бойцам в 44-м, эту важную роль выполняют они и в наши дни. И, как и тогда, 80 лет назад, в сжатые сроки, менее чем за два года, работники предприятия построили новый сборочный комплекс площадью более 40 тысяч квадратных метров. В его открытии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В своей речи глава региона отметил, что такое событие — очередное подтверждение тому, что Южный Урал — опорный край России.
«Мы гордимся нашими ветеранами, гордимся тем поколением победителей, которое здесь в кратчайшие сроки построило новый завод. Сегодня по примеру наших дедов и прадедов уже новое поколение автозаводцев совершило трудовой подвиг. Уверен, что автомобили, которые будут сходить с нового автоматизированного конвейера, также позволят громить врага. Желаю новых трудовых побед, и всем нам — новой, главной победы», — сказал губернатор.
Особую гордость вызывает тот факт, что новый корпус полностью спроектирован российскими специалистами и оснащен по большей части отечественным технологическим оборудованием последнего поколения. Как рассказал генеральный директор АЗ «Урал» Павел Яковлев, здесь будут применяться новейшие мировые технологии сборки. В этих условиях завод сможет выпускать в год порядка шести тысяч автомобилей не только для военных, но и для гражданских нужд. Выход на эти мощности планируют уже в августе текущего года. Для работников построены сборочный, сварочный и окрасочный цеха с самым современным оборудованием, в том числе роботами — они задействованы в процессе сварки и окраски кабин.
«Те машины, которые мы выпускаем, очень нужны Родине. Думаю, что в этом корпусе мы должны выпустить не шесть тысяч, а больше машин. Это наша с вами обязанность!» — обратился к работникам завода Павел Яковлев.
Реализация таких амбициозных проектов, конечно же, невозможна без инвестиционной поддержки на самых разных уровнях. Алексей Текслер озвучил готовность региональных властей оказывать максимальное содействие предприятиям. Несмотря на непростые условия и сильнейшее санкционное давление, южноуральские промышленники достойно решают поставленные задачи, внедряя передовые разработки и увеличивая объемы выпускаемой продукции. В новых реалиях ключевым моментом становится роботизация производств.
«В условиях увеличения объемов госзаказа, наращивания выпуска импортозамещающей продукции наши предприятия продолжают работу по цифровой трансформации, внедряют инновационные технологии, усиливают автоматизацию и роботизацию производства. Все эти компетенции мы в регионе развиваем. У нас функционирует соответствующий завод, работает современная кафедра в Южно-Уральском госуниверситете, развиваем направление в СПО. Самый серьезный вызов на многие годы вперед — это кадровый вопрос. Поэтому без промышленной роботизации нам не обойтись, и сфера машиностроения — главная, где роботы должны внедряться», — подчеркнул губернатор.
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ЛИДЕР
Стоит отметить, что Миасс силен не только своей машиностроительной отраслью. Местный завод крупнопанельного домостроения является лидером в регионе по производству сборного железобетона, используемого в строительстве панельных многоэтажек. Алексею Текслеру во время визита на предприятие показали новый производственный комплекс «Пуск» — он создан на территории опережающего развития «Миасс» и демонстрирует успешную работу автоматизированной линии сварки сетки отечественного производства из Новосибирска.
Этот проект позволил повысить качество продукции до уровня мировых аналогов. Продукция южноуральского завода пользуется большим спросом, ее поставляют ближайшим соседям: в Тюменскую, Курганскую, Свердловскую области, Республику Башкортостан и Ханты-Мансийский автономный округ. Кроме того, огромное число новых жилых комплексов Челябинска, в числе которых Парковый Премиум, Западный Луч, Эвопарк, Никс Лайн, построено с помощью миасского железобетона.
Губернатор в разговоре с руководством предприятия высказал пожелания проработать вопрос применения новых строительных решений в возведении социальных объектов.
«Надо пересмотреть проектирование, оно должно позволять нам использовать такие решения, чтобы мы возводили объекты в разы быстрее, чем сегодня, по старым технологиям. Стоит систематизировать, сделать типизацию объектов, что в свою очередь позволит оптимизировать и сроки, и стоимость строительства при сохранении или даже улучшении качества», — сказал Алексей Текслер.
Представители завода выразили готовность принять участие в этом процессе.
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СКАЛОЛАЗОВ
Третья точка роста для развития Миасса — спортивное направление. Горы, соседствующие с городом, привлекают своей красотой — где, если не здесь, обучать скалолазанию? Недавно на базе стадиона «Заря» был возведен физкультурно-спортивный комплекс «Центр скалолазания». Его строительство стало возможным благодаря госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». Воспользоваться услугами спортивного центра смогут не только профессиональные спортсмены, но и просто любители активного отдыха.
Помимо уличного скалодрома здесь появились просторные спортзалы разной высоты и конфигурации для различных видов скалолазания, в том числе боулдеринга (предельно сложные короткие трассы. — Прим. ред.), раздевалки, душевые и другие нужные удобства. Сейчас в комплекс заводят необходимое спортивное оборудование и мебель, вскоре он примет первых спортсменов. Теперь у Миасса есть все шансы стать федеральным центром по развитию скалолазания. Губернатор поставил задачу разработать программу развития этого вида спорта в регионе.
«Объект современный, отвечает всем требованиям. Его нужно наполнить детьми. Нужно проводить здесь соревнования. В Миассе есть и история, традиции соответствующие. Знаю, что на Ильменские притесы ребята со всей страны приезжают занимаются. Поэтому нужна комплексная программа развития скалолазания. Надо готовить будущих олимпийцев. И в части создания инфраструктуры мы уже замахнулись на федеральный уровень», — подытожил Алексей Текслер.