Губернатор Алексей Текслер в ходе рабочей поездки посетил Миасс

Особую гордость вызывает тот факт, что новый корпус полностью спроектирован российскими специалистами и оснащен по большей части отечественным технологическим оборудованием последнего поколения. Как рассказал генеральный директор АЗ «Урал» Павел Яковлев, здесь будут применяться новейшие мировые технологии сборки. В этих условиях завод сможет выпускать в год порядка шести тысяч автомобилей не только для военных, но и для гражданских нужд. Выход на эти мощности планируют уже в августе текущего года. Для работников построены сборочный, сварочный и окрасочный цеха с самым современным оборудованием, в том числе роботами — они задействованы в процессе сварки и окраски кабин.