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Беларусь окажет гуманитарную помощь Таджикистану

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь окажет гуманитарную помощь Таджикистану. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Минстройархитектуры, Минпрому, Беллесбумпрому, Белнефтехиму поручено обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания этой гуманитарной помощи. Минтранс и МЧС ответственны за организацию ее доставки.

В составе гуманитарной помощи — медицинское оборудование для оснащения учреждений здравоохранения и стройматериалы.

Напомним, 13 апреля в Таджикистане было зафиксировано несколько землетрясений.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.