В составе гуманитарной помощи — медицинское оборудование для оснащения учреждений здравоохранения и стройматериалы.
Напомним, 13 апреля в Таджикистане было зафиксировано несколько землетрясений.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь окажет гуманитарную помощь Таджикистану. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
В составе гуманитарной помощи — медицинское оборудование для оснащения учреждений здравоохранения и стройматериалы.
Напомним, 13 апреля в Таджикистане было зафиксировано несколько землетрясений.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.