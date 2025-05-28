Мирзамахмудов: Проект Камбаратинской ГЭС-1 мы реализуем на основе международных стандартов

Всемирный банк приветствует беспрецедентный уровень сотрудничества между странами Центральной Азии в вопросах обеспечения энергетической и водной безопасности региона. В партнерстве с другими международными организациями мы рады поддержать усилия правительств Казахстана, Кыргызской Республики и Узбекистана по реализации проекта Камбаратинской ГЭС-1, который принесет значительные экономические и социальные выгоды для всего региона и его жителей.