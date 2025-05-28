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Мирзамахмудов: Проект Камбаратинской ГЭС-1 мы реализуем на основе международных стандартов

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Проект Камбаратинской ГЭС-1 мы реализуем на основе международных стандартов. Об этом заявил глава Минэнерго РУз Журабек Мирзамахмудов в ходе второго министерского круглого стола по данному проекту с участием министров энергетики Казахстана и Кыргызстана — Ерлана Аккенженова и Таалайбека Ибраева.

Источник: Sputnik.uz

Мероприятие организовали при содействии Всемирного банка.

В г. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, состоялся второй министерский круглый стол по проекту Камбаратинской гидроэлектростанции-1 (ГЭС-1). Основной темой обсуждения стали дальнейшие шаги по реализации проекта Камбаратинской ГЭС-1 мощностью 1 860 мегаватт на реке Нарын в Кыргызской Республике. Проект реализуется совместно правительствами трех стран.

говорится в сообщении

Проект является ключевой региональной инициативой, направленной на укрепление энергетической безопасности и рациональное использование водных ресурсов в Центральной Азии.

Всемирный банк приветствует беспрецедентный уровень сотрудничества между странами Центральной Азии в вопросах обеспечения энергетической и водной безопасности региона. В партнерстве с другими международными организациями мы рады поддержать усилия правительств Казахстана, Кыргызской Республики и Узбекистана по реализации проекта Камбаратинской ГЭС-1, который принесет значительные экономические и социальные выгоды для всего региона и его жителей.

подчеркнула директор Всемирного банка по ЦА Татьяна Проскурякова

Особое внимание в ходе встречи уделили технико-экономическому обоснованию, экологическим и социальным аспектам проекта.

Участники также рассмотрели обновленные сметные расчеты стоимости проекта, потребности в модернизации энергосетей, источники финансирования, включая поддержку со стороны международных финансовых институтов и организаций, а также ключевые принципы сотрудничества в водно-энергетической сфере.

Вместе с нашими региональными партнерами мы с удовлетворением отмечаем значительный прогресс, достигнутый с момента первого министерского круглого стола в Ташкенте. Уверен, что благодаря согласованным действиям наших стран и поддержке международных финансовых институтов мы сможем реализовать данный проект в полном соответствии с международными техническими, экологическими и социальными стандартами.

отметил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов

Чтобы ускорить реализацию проекта стороны намерены регулярно проводить министерские встречи.