Мирзамахмудов: Проект Камбаратинской ГЭС-1 мы реализуем на основе международных стандартов

Мероприятие организовали при содействии Всемирного банка.
В г. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, состоялся второй министерский круглый стол по проекту Камбаратинской гидроэлектростанции-1 (ГЭС-1). Основной темой обсуждения стали дальнейшие шаги по реализации проекта Камбаратинской ГЭС-1 мощностью 1 860 мегаватт на реке Нарын в Кыргызской Республике. Проект реализуется совместно правительствами трех стран.
Проект является ключевой региональной инициативой, направленной на укрепление энергетической безопасности и рациональное использование водных ресурсов в Центральной Азии.
Всемирный банк приветствует беспрецедентный уровень сотрудничества между странами Центральной Азии в вопросах обеспечения энергетической и водной безопасности региона. В партнерстве с другими международными организациями мы рады поддержать усилия правительств Казахстана, Кыргызской Республики и Узбекистана по реализации проекта Камбаратинской ГЭС-1, который принесет значительные экономические и социальные выгоды для всего региона и его жителей.
Особое внимание в ходе встречи уделили технико-экономическому обоснованию, экологическим и социальным аспектам проекта.
Участники также рассмотрели обновленные сметные расчеты стоимости проекта, потребности в модернизации энергосетей, источники финансирования, включая поддержку со стороны международных финансовых институтов и организаций, а также ключевые принципы сотрудничества в водно-энергетической сфере.
Вместе с нашими региональными партнерами мы с удовлетворением отмечаем значительный прогресс, достигнутый с момента первого министерского круглого стола в Ташкенте. Уверен, что благодаря согласованным действиям наших стран и поддержке международных финансовых институтов мы сможем реализовать данный проект в полном соответствии с международными техническими, экологическими и социальными стандартами.
Чтобы ускорить реализацию проекта стороны намерены регулярно проводить министерские встречи.