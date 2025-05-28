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Глава Минэнерго: Молдове удалось укрепить свою энергетическую безопасность

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Республике Молдова удалось укрепить свою энергетическую безопасность, несмотря на кампании дезинформации и геополитические вызовы, заявил глава Министерства энергетики Дорин Жунгиету.

Источник: Sputnik.md

Несмотря на распространяемые в информационном пространстве нарративы и многочисленные фейки, продвигаемые политическими оппонентами, энергетическая безопасность Молдовы больше не зависит от одного поставщика. В Кишиневе существует четкая политическая воля к обеспечению стабильности в регионе и защите общественных интересов.

заявил Жунгиету в ходе встречи с членами Специальной комиссии Европейского парламента по инициативе «Европейский щит демократии» (EUDS), побывавшей в Кишиневе

В состав европейской делегации вошли председатель комиссии EUDS Натали Луазо, члены комиссии Мика Аалтола и Евген Томак, депутат Европарламента Зигфрид Мурешан, а также политический советник представительства ЕС в Молдове Корина Мокану-Боннин.

В беседе с представителями Минэнерго Молдовы стороны обсудили прогресс республики на ее европейском пути, обеспечение энергетической безопасности, устойчивое развитие энергетического сектора и подготовку к зимнему сезону. Представители Европарламента высоко оценили успехи страны в имплементации европейских acquis в области энергетики, а также эффективное управление энергетическими кризисами со стороны властей Молдовы, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В контексте подготовки к летнему сезону глава молдавского министерства отметил сложности с импортом электроэнергии из Европы, и тут же сообщил, что уже найдены решения, например, использование существующих линий 110 кВ с Румынией и заключение срочных соглашений с Румынией и Украиной.