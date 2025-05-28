Глава Минэнерго: Молдове удалось укрепить свою энергетическую безопасность

В контексте подготовки к летнему сезону глава молдавского министерства отметил сложности с импортом электроэнергии из Европы, и тут же сообщил, что уже найдены решения, например, использование существующих линий 110 кВ с Румынией и заключение срочных соглашений с Румынией и Украиной.