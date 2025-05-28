Несмотря на распространяемые в информационном пространстве нарративы и многочисленные фейки, продвигаемые политическими оппонентами, энергетическая безопасность Молдовы больше не зависит от одного поставщика. В Кишиневе существует четкая политическая воля к обеспечению стабильности в регионе и защите общественных интересов.
В состав европейской делегации вошли председатель комиссии EUDS Натали Луазо, члены комиссии Мика Аалтола и Евген Томак, депутат Европарламента Зигфрид Мурешан, а также политический советник представительства ЕС в Молдове Корина Мокану-Боннин.
В беседе с представителями Минэнерго Молдовы стороны обсудили прогресс республики на ее европейском пути, обеспечение энергетической безопасности, устойчивое развитие энергетического сектора и подготовку к зимнему сезону. Представители Европарламента высоко оценили успехи страны в имплементации европейских acquis в области энергетики, а также эффективное управление энергетическими кризисами со стороны властей Молдовы, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
В контексте подготовки к летнему сезону глава молдавского министерства отметил сложности с импортом электроэнергии из Европы, и тут же сообщил, что уже найдены решения, например, использование существующих линий 110 кВ с Румынией и заключение срочных соглашений с Румынией и Украиной.